Сафиуллин победил Черундоло в пяти сетах в первом круге Уимблдона

Россиянин Роман Сафиуллин победил аргентинца Франсиско Черундоло в первом круге Уимблдона — 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Матч длился 3 часа 31 минуту. Сафиуллин за игру сделал 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов. У Черундоло — 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 10 брейк-пойнтов.

Сафиуллин отыграться с 0:2 по сетам. Матч начался 2 июня, но его прервали из-за темноты.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Томаш Махач (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 26) — 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4