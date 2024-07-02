Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло в матче 1-го круга Уимблдонского турнира во вторник, 2 июля. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Сафиуллин — Черундоло можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

26-летний Сафиуллин — 44-я ракетка мира. 25-летний аргентинец занимает 30-е место в рейтинге ATP. Это будет первая очная встреча соперников — ранее они еще не играли друг против друга в туре.