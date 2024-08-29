Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:00

Роман Сафиуллин — Маттео Арнальди: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Сафиуллин сыграет против итальянца Арнальди во втором раунде US Open
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором раунде US Open в четверг, 29 августа. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Последнее очное противостояние между соперникам завершилось победой россиянина 2-0.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Разин жестко высказался на пресс-конференции из-за травмы Вовченко
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open
Андреева проиграла американке Крюгер и вылетела с US Open-2024
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (мужчины): вылет Сафиуллина, матч Медведева
Синнер уверенно обыграл Микельсена и вышел в третий круг US Open-2024
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): матчи Мирры Андреевой, Шнайдер и других россиянок во втором круге
Сафиуллин в трех сетах уступил Арнальди во втором круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев объяснил камбэк Рублева во втором круге US Open: «Соперник подсдох»

Мирра Андреева — Эшлин Крюгер: смотреть трансляцию матча US Open 2024