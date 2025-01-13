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Роман Сафиуллин — Танаси Коккинакис: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Роман Сафиуллин и Танаси Коккинакис встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Роман Сафиуллин.
Фото Getty Images
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Россиянин Роман Сафиуллин встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом в матче Открытого чемпионата Австралии в понедельник, 13 января. Игра будет проходить на «КИА Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На Australian Open 2024 года Сафиуллин выбыл в первом круге, а Коккинакис — во втором. Роман является 62-й ракеткой мира, Танаси — 77-й. Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Джеком Дрейпером из Великобритании или Мариано Навоне из Аргентины.

Теннис
Роман Сафиуллин
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