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Роман Сафиуллин — Томаш Махач: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Роман Сафиуллин сыграет с Томашем Махачем во втором круге Уимблдона 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Сафиуллин.
Фото Getty Images
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Россиянин Роман Сафиуллин сыграет с чехом Томашом Махачем во втором круге Уимблдона в четверг, 4 июля. Начало матча — в 14.15 по московскому времени. Турнир проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России легальной трансляции тенниса нет. В прямом эфире смотреть матч Сафиуллин — Махач можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Сафиуллин в первом круге Уимблдона-2024 обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в пяти сетах — 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4. Махач в первом раунде в Лондоне победил Давида Гоффена — 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6 (10:5).

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
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