Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с американцем Томми Полом в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 21.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Сафиуллин — Пол.

Сафиуллин — победитель одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде среди юниоров. Пол — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде и одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Сафиуллин — победитель одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде среди юниоров. Пол — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде и одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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