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Сегодня, 11:11

Россияне могут приобрести билеты на Australian Open-2025

Даниил Аршавский
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Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) сообщила, что россияне могут совершить покупку билетов на турнир с территории РФ.

«Мы бы рекомендовали вам приобрести билеты онлайн перед посещением Открытого чемпионата Австралии по теннису. И вы все равно сможете совершать покупки, находясь в России, так же, как и за рубежом», — цитирует пресс-службу первенства ТАСС.

В мужскую сетку Australian Open заявлены россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев (8), Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В список женской сетки включены Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченко, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 по 26 января 2025 года.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
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