Маннарино победил Шевченко в первом круге Уимблдона, следующий соперник — Медведев

Россиянин Александр Шевченко проиграл французу Адриану Маннарино в первом круге Уимблдона — 3:6, 3:6, 2:6. Матч длился 1 час 31 минуту.

Шевченко сделал за игру 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. У Маннарино — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Маннарино встретится с Даниилом Медведевым, который в трех сетах обыграл Артура Фери из Великобритании.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:3, 6:2.