Рублев о поражении на «Ролан Гаррос»: «Я играл так, что заслужил поражение»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал поражение от итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос».

Рублев вел по сетам 2:0, но в итоге уступил в пяти — 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Думаю, тут особо ничего и не скажешь. Я играл так, что заслужил поражение. Сейчас мне надо будет как можно быстрее оправиться.

Сейчас в моей голове очень много мыслей. В четвертом сете мы были равны, все решили буквально несколько очков. В пятом он играл очень хорошо, пробивал в полную силу. Но у меня все равно были возможности», — цитирует Рублева пресс-служба турнира.

Теннисист рассказал о единственном преимуществе раннего вылета из турнира «Большого шлема».

«У меня будет 2,5 недели на то, чтобы хорошо подготовиться к траве. Мне нужно многое улучшать, чтобы играть стабильно. После Монте-Карло я играл без остановки, времени было мало. Было только одна или две недели хороших тренировок. На данный момент мой уровень игры недостаточно хорош. Для меня важнее всего его повысить», — добавил он.

В четвертом круге открытого чемпионата Франции Сонего встретится с россиянином Кареном Хачановым.