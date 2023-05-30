Медведев о гуле болельщиков на «Ролан Гаррос»: «Я сказал им заткнуться»

Россиянин Даниил Медведев объяснил гул в свой адрес со стороны болельщиков в матче с бразильцем Тиагу Сейбот Уайлдом в первом круге «Ролан Гаррос».

«Все в порядке. Я один раз попросил судью посмотреть отметку на корте — по-моему, довольно близкую. Мы с ней обсуждали куда, по ее мнению, попал мяч, и на меня начали гудеть без причины. Я сказал им заткнуться — и все.

Потому что я обсуждал это с другим человеком, а не с ними. Поэтому в этот момент им нужно заткнуться. В остальном все было в порядке», — сказал Медведев после игры.

Россиянин уступил Сейбот Уайлду со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Медведев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос» в пятый раз за карьеру.

Во втором круге открытого чемпионата Франции Уайлд сыграет с Гвидо Пельей (Аргентина).