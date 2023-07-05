Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев обыграл британца Артура Фери в первом круге Уимблдона — 7:5, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 4 минуты.

Медведев сделал за игру 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. У Фери — 2 эйса и 2 из 4 брейк-пойнта.

Матч Медведева и Фери был перенесен из-за дождя.

Во втором круге третья ракетка мира сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания, WC) — 7:5, 6:4, 6:3

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