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Сегодня, 19:29

Котов проиграл в первом круге парного Уимблдона

Руслан Минаев
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Россиянин Павел Котов и колумбиец Кристиан Родригес выбыли в первом круге парного Уимблдона.

Теннисисты уступили немецкому дуэту Константин Францен/Хендрик Йебенс — 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Матч длился 1 час 48 минут.

Францен и Йебенс во втором круге встретятся с дуэтом Сандер Арендс/Робин Хаасе (Нидерланды) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

Константин Францен/Хендрик Йебенс (Германия) — Павел Котов/Кристиан Родригес (Россия/Колумбия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)

Теннис
Уимблдон
Павел Котов
0
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