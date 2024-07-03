Котов проиграл в первом круге парного Уимблдона

Сегодня, 19:29
Россиянин Павел Котов и колумбиец Кристиан Родригес выбыли в первом круге парного Уимблдона.
Теннисисты уступили немецкому дуэту Константин Францен/Хендрик Йебенс — 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Матч длился 1 час 48 минут.
Францен и Йебенс во втором круге встретятся с дуэтом Сандер Арендс/Робин Хаасе (Нидерланды) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Парный разряд
Первый круг
Константин Францен/Хендрик Йебенс (Германия) — Павел Котов/Кристиан Родригес (Россия/Колумбия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)