Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

Сегодня, 19:55
Россиянин Роман Сафиуллин обыграл француза Корентена Муте во втором круге Уимблдона — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 51 минуту.
Сафиуллин сделал за игру 5 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. У Муте — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнта.
В третьем круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Гвидо Пелья (Аргентина) — Гарольд Майо (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Корантен Муте (Франция) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4)
Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)
Иржи Легечка (Чехия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — 6:2, 6:2, 6:2