Анна Калинская снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы

Россиянка Анна Калинская не выступит на «Ролан Гаррос» — 2023. Теннисистка снялась с турнира «Большого шлема» из-за травмы.

«К сожалению, результаты МРТ после матча в Риме оказались не очень положительными. Мне нужно будет воздержаться от выступлений на корте пару недель. Это очень печально», — написала теннисистка в соцсети.

24-летняя Калинская в первом круге открытого чемпионата Франции должна была сыграет с американкой Эммой Наварро.

14 мая россиянка из-за травмы снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме.