Касаткина: «Я не такая одаренная, как остальные, поэтому должна компенсировать все скоростью»

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над американкой Пейтон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:1.

«Я провела очень хороший матч. В начале встречи видела, что она немного устала. После этого поняла, что точно знаю, что я должна делать.

Я должна быть быстрой, потому что у меня нет той мощи, как у других девушек в туре. Я не такая одаренная, поэтому должна компенсировать это скоростью. Я должна находить способ выигрывать и выживать. Поэтому я должна подключать ноги, мозг и попытаться выжать из этого максимум», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина).