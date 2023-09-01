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«Большой шлем»

1 сентября, 23:30

Россиянка Хромачева в паре с Сэвилл проиграла во втором круге US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Ирина Хромачева и австралийка Дарья Сэвилл проиграли во втором круге парного турнира US Open.

Девушки не смогли обыграть украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе — 2:6, 2:6.

В третьем круге Костюк и Русе встретятся с победительницами матча Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 3) — Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния, 14) — Ирина Хромачева/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия) — 6:2, 6:2

Теннис
US Open
Ирина Хромачева
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