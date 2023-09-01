Россиянка Хромачева в паре с Сэвилл проиграла во втором круге US Open

1 сентября, 23:30
Россиянка Ирина Хромачева и австралийка Дарья Сэвилл проиграли во втором круге парного турнира US Open.
Девушки не смогли обыграть украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе — 2:6, 2:6.
В третьем круге Костюк и Русе встретятся с победительницами матча Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 3) — Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния, 14) — Ирина Хромачева/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия) — 6:2, 6:2