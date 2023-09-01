Россиянка Хромачева в паре с Сэвилл проиграла во втором круге US Open

Россиянка Ирина Хромачева и австралийка Дарья Сэвилл проиграли во втором круге парного турнира US Open. Девушки не смогли обыграть украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе — 2:6, 2:6. В третьем круге Костюк и Русе встретятся с победительницами матча Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 3) — Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния, 14) — Ирина Хромачева/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия) — 6:2, 6:2