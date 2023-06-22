Россиянка Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне

Чемпионка юниорских «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата Австралии Алина Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне.

«Да, Алина получила британскую визу для участия в Уимблдоне», — приводит ТАСС слова тренерА Корнеевой ЮлиИ Бекещенко.

31 марта организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов в качестве нейтральных спортсменов. При этом россиянам и белорусам будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.