Россиянка Панова и испанка Букша обыграли Аванесян и Шиманович во втором круге парного Australian Open

Сегодня, 07:31
Россиянка Александра Панова и испанка Кристина Букша победили российско-белорусский дуэт Элина Аванесян — Ирина Шиманович во втором круге парного турнира Australian Open. Матч завершила победой российско-испанского дуэта со счетом 6:1, 6:2.
В 1/8 финала Панова и Букша встретятся с победительницами матча Анна Блинкова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Беатрис Хаддад Майя/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США, 8).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия) — Элина Аванесян/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — 6:1, 6:2