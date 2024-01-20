Россиянка Панова и испанка Букша обыграли Аванесян и Шиманович во втором круге парного Australian Open

Россиянка Александра Панова и испанка Кристина Букша победили российско-белорусский дуэт Элина Аванесян — Ирина Шиманович во втором круге парного турнира Australian Open. Матч завершила победой российско-испанского дуэта со счетом 6:1, 6:2. В 1/8 финала Панова и Букша встретятся с победительницами матча Анна Блинкова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Беатрис Хаддад Майя/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США, 8). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия) — Элина Аванесян/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — 6:1, 6:2