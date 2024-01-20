Россиянка Сизикова вышла во второй круг микста на Australian Open

Россиянка Яна Сизикова в паре с британцем Джейми Марреем победили дуэт Надежда Киченок (Украина)/Максимо Гонсалес (Аргентина) в первом круге Australian Open среди смешанных пар.

Матч длился ровно один час и завершился победой российско-британского дуэта со счетом 6:2, 6:2.

Во втором круге Сизикова и Маррей встретятся с парой Габриэла Дабровски/Натаниэл Лэммонс (Канада/США, 6).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Первый круг

Яна Сизикова/Джейми Маррей (Россия/Великобритания) — Надежда Киченок/Максимо Гонсалес (Украина/Аргентина) — 6:2, 6:2