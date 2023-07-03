Кудерметова победила Канепи в первом круге Уимблдона

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 6:4. Матч длился 1 час 44 минуты.

Кудерметова за игру сделала 14 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. У Канепи 3 эйса, 3 двойных ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из 3.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроусова (Чехия) — Пейтон Стирнс (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:4

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