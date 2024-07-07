Сизикова выбыла во втором круге парного Уимблдона

Сегодня, 22:12
Россиянка Яна Сизикова в паре с китаянкой Ван Яфань выбыла во втором круге Уимблдона.
Дуэт уступил паре Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) со счетом 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 22 минуты.
Соперницами Костюк и Русе в третьем круге травяного «мейджора» станет дуэт Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Яна Сизикова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 6:4, 6:4