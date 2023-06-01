Россиянка Звонарева и аргентинец Мольтени уступили дуэту Костюк/Аревало в первом круге «Ролан Гаррос» в миксте

Российская теннисистка Вера Звонарева и аргентинец Андрес Мольтени уступили дуэту украинки Марта Костюк и Марсело Аревало из Сальвадора в первом круге «Ролан Гаррос» в соревнованиях смешанных пар — 2:6, 4:6.

Соперники провели на корте 1 час 10 минут.

В следующем раунде Костюк и Аревало сыграют против победителей матча Леолия Жанжан (Франция) / Жонатан Эйссерик (Фрнция) — Сторм Хантер (Австралия) / Джонатан Пирс (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Первый круг

Марта Костюк (Украина) / Марсело Аревало (Сальвадор) — Вера Звонарева (Россия) / Андрес Мольтени (Аргентина) — 6:2, 6:4