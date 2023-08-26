Россиянка Звонарева пробилась в финал квалификации US Open

Российская теннисистка Вера Звонарева победила в матче 1/2 финала квалификации US Open. В двух сетах она переиграла Деспина Папамихаил из Греции — 7:5, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. На счету 38-летней россиянки одна подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов. 30-летняя греческая теннисистка сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 15 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Звонаревой будет Моюка Учижима из Японии. Матч состоится 26 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.