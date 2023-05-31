Россиянки Панова/Сизякова уступили российско-чешскому дуэту Хромачева/Носкова в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос»

Сегодня, 13:32
Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова уступили россиянке Ирине Хромачевой и чешской спортсменке Линде Носковой в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4.
В следующем круге Хромачева и Носкова сыграют с победительницами матча Кэролайн Доулхайд/Юле Нимайер (США/Германия) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 16).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия) — Александра Панова/Яна Сизикова (Россия) — 6:4, 6:4