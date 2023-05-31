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«Большой шлем»

Сегодня, 13:32

Россиянки Панова/Сизякова уступили российско-чешскому дуэту Хромачева/Носкова в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова уступили россиянке Ирине Хромачевой и чешской спортсменке Линде Носковой в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4.

В следующем круге Хромачева и Носкова сыграют с победительницами матча Кэролайн Доулхайд/Юле Нимайер (США/Германия) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 16).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия) — Александра Панова/Яна Сизикова (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Roland Garros
Ирина Хромачева
0
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