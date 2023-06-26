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Сегодня, 20:26

Россиянки узнали имена соперниц в квалификации Уимблдона

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российские теннисистки узнали имена соперниц в квалификации Уимблдона-2023.

Элина Аванесян сыграет с мексиканкой Фернандой Контрерас Гомес. Анастасия Захарова — с японкой Нао Хибино. Диана Шнайдер проведет матч с американкой Лив Ховде. Мария Тимофеева — с китаянкой Бай Чжосюань.

Мирра Андреева встретится с испанкой Росой Висансе Мас, ее сестра Эрика — со словенкой Далилой Якупович. Дарья Астахова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек. Вера Звонарева — с бразильянкой Лаурой Пигосси.

Игры основной сетки Уимблдона пройдут с 3 по 15 июля.

Теннис
Wimbledon
Вера Звонарева
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Элина Аванесян
Эрика Андреева
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