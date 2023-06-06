Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Каролине Муховой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 40 минут.

Павлюченкова сделала за игру 2 эйса, допусила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. У Муховой — 1 двойная ошибка и 5 из 11 брейк-пойнтов.

В полуфинале теннисистка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:2