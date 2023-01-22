Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:30

Пивоварова объяснила причину спада Медведева: «У Даниила новый этап в жизни — в семье появился ребенок»

Пивоварова назвала причину спада Медведева
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова в интервью «СЭ» объяснила неудачный старт сезона у Даниила Медведева. Она также добавила, что экс-первая ракетка мира еще порадует своими результатами.

— От Даниила Медведева на Australian Open явно ждали большего. Что с ним происходит?

— У него новый этап в жизни — в семье появился ребенок. Это все меняет, другая жизнь. Нужно под нее адаптироваться, взять роль отца. Сейчас появился человечек, который требует внимания. Для мужчин, как мне кажется, это переломный момент в психологии. Думаю, что Даниил справится с этим и выйдет на пик.

У Карена Хачанова была похожая ситуация, когда у него появился ребенок. Он чуть упал в рейтинге, не так хорошо выступал. Но сейчас играет замечательно. Думаю, что Даниил скоро снова всех порадует результатами.

— У Медведева спад в карьере?

— Сейчас это, конечно, спад. Ему нужно посмотреть, что изменить в тренировочном процессе. Возможно, необходимо себя психологически настроить. Я не сильно вникала в процессы у Даниила. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями. Не хочу делать громких заявлений. Считаю, что у него достаточно хорошие специалисты, которые со всем справятся и найдут выход. Даниил еще не раскрыл весь свой потенциал.

Даниил Медведев. «Медведев еще не раскрыл свой потенциал». Анастасия Пивоварова — об Australian Open, соцсетях Касаткиной и популярности Валиевой
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
В Адлерском районе Сочи загорелись три частных жилых дома
Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми
Материалы сюжета: Даниил Медведев: гонка за №1 в рейтинге ATP
Тарпищев: «Медведев выступает неудачно? Мне кажется, он играет лучше, чем играл до этого»
Чесноков: «У Медведева было много невынужденных ошибок, а Корда — претендент на победу в турнире»
Даниил Медведев назвал причины поражения в третьем круге Australian Open
Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне топ-10
Ольховский объяснил причину поражения Медведева в третьем круге Australian Open
Селиваненко — о поражении Медведева: «Корда был сильнее по всем основным компонентам»
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова
Азаренко — о китаянке Чжу Линь: «Она должна быть в топ-20, потому что играла потрясающе и не сдавалась»
Теннисистка Пивоварова — о соцсетях Касаткиной: «Это хороший фундамент для Дарьи на будущее»
Чесноков: «Если Рыбакина набирает темп, остановить ее бывает очень трудно»
«Медведев еще не раскрыл свой потенциал». Анастасия Пивоварова — об Australian Open, соцсетях Касаткиной и популярности Валиевой
Защитник «Химок» Тихий сообщил, что клуб готов бесплатно отпустить его в другую команду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Теннисистка Пивоварова — о соцсетях Касаткиной: «Это хороший фундамент для Дарьи на будущее»

Азаренко — о китаянке Чжу Линь: «Она должна быть в топ-20, потому что играла потрясающе и не сдавалась»