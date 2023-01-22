Российская теннисистка Анастасия Пивоварова в интервью «СЭ» высказалась о социальных сетях Дарьи Касаткиной. Она объяснила, как медийная активность может помочь спортсменке.

— На Australian Open не все получилось у Дарьи Касаткиной, которая вылетела в первом круге, проиграв своей соотечественнике Варваре Грачевой. Есть мнение, что ей просто не повезло. А вы как считаете?

— Возможно, она не успела набрать форму. А Грачева хорошо играла, как раз таки на ходу. Просто не сложились обстоятельства. Australian Open такой турнир, что совершенно непредсказуемо, как сыграешь ты, твои соперники, топ-игроки. Теннисисты проходят этап предсезонной подготовки, там большая нагрузка.

Нужно поймать баланс — в первую очередь нагрузить себя, а потом вовремя отпустить и успеть подготовиться к первому турниру серии «Большого шлема» в сезоне. То есть выйти на него в оптимальной форме и на пике — и чтобы он не успел пройти.

Игроки пытаются балансировать на этих нюансах. И удается это только единицам. По итогу победитель только один. Плюс ко всему нужно думать о будущем, так как необходимо заложить фундамент на целый сезон. Это так сложно прогнозировать на Australian Open, плюс погодные условия, климат. И никогда не знаешь, как сыграет соперник не топ-уровня. Он может набрать форму — и ты ничего с этим не сделаешь. Но этим Australian Open и хорош. Интригующий турнир.

— Касаткина активно ведет соцсети. Это может отвлекать спортсмена?

— Я считаю, что в наше время это не отвлекает, а наоборот — мотивирует. Ты развиваешься как личность. Это хороший повод отвлечься от профессиональной карьеры. У спортсменов большая нагрузка — нужно постоянно тренироваться, выступать. Спорт, гостиницы, перелеты, арены. Должен быть какой-то кусочек для развития. И социальные сети развивают навыки, показывают, кем ты являешься вне корта. Это здорово. И это хороший фундамент для Дарьи на будущее — она сможет продвигать свой бренд и проекты. Она молодец, пусть продолжает дальше нас радовать.