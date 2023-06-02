Аванесян стала пятым лаки-лузером, вышедшим в 1/8 финала турнира «Большого шлема»

Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над Кларой Таусон из Дании в третьем круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 7:5.

Таким образом, 20-летняя Аванесян стала первым лаки-лузером за последние 30 лет и пятым в истории, вышедшим четвертый круг турнира «Большого шлема».

Ранее этот результат показали Хана Страхонова в 1980 году, Дана Гилберт — в 1982-м, Николь Ягерман — в 1988-м, Мария Хосе Гайдано — в 1993-м.

В следующем круге соперницей россиянки станет победительница пары Каролина Мухова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27).