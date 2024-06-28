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Сегодня, 12:43

Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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В Уимблдоне состоялась жеребьевка турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Анна Блинкова и Анастасия Потапова попали в четверть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова — в четверть с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дарья Касаткина и Мирра Андреева — в четверть с белоруской Ариной Соболенко. Диана Шнайдер — в четверть с американкой Коко Гауфф.

Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)

Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)

Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)

Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)

Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)

Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)

Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)

Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)

Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)

Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

Теннис
Уимблдон
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Анна Блинкова
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Элина Аванесян
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