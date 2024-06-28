Медведев, Рублев и Хачанов узнали имена соперников в первом круге Уимблдона-2024

Стали известны соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона-2024.

Даниил Медведев попал в четверть с болгарином Григором Димитровым. Павел Котов — в четверть с испанцем Карлосом Алькарасом. Андрей Рублев — в четверть с греком Стефаносом Циципасом, Роман Сафиуллин — в четверть с поляком Хубертом Хуркачем, а Аслан Карацев и Карен Хачанов — в четверть с сербом Новаком Джоковичем.

Соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона:

Карен Хачанов — Аслан Карацев

Роман Сафиуллин — Франсиско Черундоло (Аргентина)

Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина)

Даниил Медведев — Александар Ковачевич (США)

Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия)