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Сегодня, 11:42

Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
Уимблдонский турнир.
Фото Global Look Press
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Российские теннисисты должны будут подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, спортсменов не будут принуждать к публичному несогласию со специальной военной операцией на Украине. Ожидается, что любая явная демонстрация поддержки России может привести к санкциям, включая исключение из турнира.

Предложение организаторов Уимблдона было поддержано правительством, оно не будет блокировать заявки россиян на получение британской визы.

В прошлом розыгрыше турнира российские и белорусские теннисисты не были допущены к участию. Из-за недопуска сам турнир был лишен рейтинговых очков.

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