Источник: российским теннисистам разрешат сыграть на Уимблдоне-2023

Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) разрешит российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях на территории Великобритании, в том числе Уимблдоне, сообщает издание The Daily Telegraph.

По данным источника, спортсменам из этих стран нужно будет подписать документ, подтверждающий, что они «не будут прославлять политику России» во время участия в турнирах.

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.