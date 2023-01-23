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Чесноков о матче Рублева против Руне: «Я попал на фильм ужасов, но с романтическим окончанием»

Чесноков прокомментировал матч четвертого круга Australian Open-2023 между Рублевым и датчанином Руне
Руслан Минаев
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Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал матч четвертого круга Australian Open-2023 между Андреем Рублевым и датчанином Хольгером Руне (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

«Есть романтические фильмы, про любовь, есть фильмы ужасов, боевики… Сегодня я попал на фильм ужасов, и вдруг с романтическим окончанием. Если брать матч в общем, думаю, что много ошибок все-таки было. Тут еще игроки были такого уровня.

Во-первых, Рублев не играет мягко, все-таки он в агрессивном стиле действует. Руне тоже в основном играет активно. При любой маленькой возможности они оба сразу же идут в атаку. Но наошибались оба достаточно много, в том числе невынужденно. Ну и концовка…», — цитирует Чеснокова «Газета.ru».

В четвертьфинале AO-2023 Рублев встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Источник: Газета.ru
Australian Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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