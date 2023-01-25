Рублев о поражении от Джоковича: «Я постараюсь набраться опыта и извлечь уроки»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open-2023 — 1:6, 2:6, 4:6.

«У меня были тут большие победы. Как всегда, я постараюсь набраться опыта, извлечь уроки. Думаю, понятно, в каких вещах мне следует прибавить. Сейчас у меня будет достаточно времени на подготовку, особенно с ребятами из новой команды, которая у меня сейчас. Может, нам удастся здорово потренироваться в ближайшие две недели, прежде чем начнется сезон на закрытых кортах. Посмотрим. Надо умно распорядиться временем, усердно поработать и кое-что улучшить», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Это поражение стало для россиянина 7 из 7 в четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема» в карьере.