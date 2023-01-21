Медведев попрощался с Australian Open: «Спасибо, Австралия. Увидимся в следующем году»

Российский теннисист Даниил Медведев попрощался с Australian Open.

«Не рассчитывал [на такой результат] в этом году. Уже еду домой. Спасибо, Австралия. Увидимся в следующем году», — написал россиянин в Twitter.

В третьем круге турнира Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).

Россиянин — прошлогодний финалист австралийского мэйджора. По итогам турнира Медведев опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP, не защитив очки за прошлогодний финал.