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«Большой шлем»

Сегодня, 11:48

Чесноков считает, что у Рыбакиной высокие шансы победить Свентек в матче Australian Open

Руслан Минаев
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Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков оценил шансы казахстанки Елены Рыбакиной в матче 1/8 финала Australian Open против польки Иги Свентек.

По словам Чеснокова, у Рыбакиной есть высокие шансы обыграть трехкратную победительницу турниров «Большого шлема».

«Наверно, самый сложный круг для Рыбакиной был первый. Когда она проходит сложные матчи, то набирает невероятную форму. Этот матч для меня как минимум полуфинал турнира. Рыбакина сейчас играет здорово, для Швентек такие игроки, как она, не совсем удобные. У нее хорошая подача. Если будет проходить подача, это будет огромной сложностью для Швентек. Рыбакина играет очень остро и жестко.

У Рыбакиной есть хорошие шансы на победу. С каждым матчем Елена играет все лучше и лучше. Когда она разгоняется, набирает форму, то ее обыграть очень тяжело. Последние два матча Рыбакина провела очень уверенно, против Швентек терять нечего, шансы есть», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

Рыбакина и Свентек сыграют 22 января.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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