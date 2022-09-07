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«Большой шлем»

7 сентября, 08:19

Хачанов о выходе в полуфинал US Open: «Я это сделал. Я это сделал!»

Хачанов прокомментировал выход в полуфинал US Open
Карен Саркисян
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал US Open-2022.

В матче 1/4 финала 26-летний россиянин победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Я это сделал. Я это сделал! Спасибо. Теперь вы меня любите, спасибо, я ценю. Это была безумная игра. Я такого и ожидал и был готов бегать, бороться, играть пять сетов. Мы играли почти четыре часа. И мне кажется, Кирьоса по-другому не победить», — сказал Хачанов.

Теннисист рассказал о своих мыслях в 5-м сете.

«Трудно объяснить, что я думал в пятом сете. Просто старался оставаться сосредоточенным. У меня были шансы в 4-м сете, но Кирьос провел потрясающий тай-брейк. Что тут поделать? Можно только остаться на корте, собраться и постараться выиграть 5-й сет. Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца и смог победить», — сказал он.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Теннис
US Open
Карен Хачанов
Ник Кирьос
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Хачанов победил Кирьоса и вышел в полуфинал US Open

US Open, результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие