Хачанов сравнялся с Южным по числу полуфиналов на турнирах «Большого шлема»

Карен Хачанов обыграл Себастьяна Корду и в впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. За выход в финал россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в 2021 и 2022 годах уступал на этой же стадии другому российскому игроку — Даниилу Медведеву.

Помимо Медведева в четверку лучших в Мельбурне пробивались Марат Сафин (трижды), Евгений Кафельников (дважды) и Аслан Карацев.

Россияне в полуфиналах Australian Open

Год Игрок Посев Соперник Счет 1999 Евгений Кафельников 10 Томми Хаас Германия 6:3, 6:4, 7:5 2000 Евгений Кафельников 2 Магнус Норман Швеция 6:1, 6:2, 6:4 2002 Марат Сафин 9 Томми Хаас Германия 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:2 2004 Марат Сафин - Андре Агасси США 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 1:6, 6:3 2005 Марат Сафин 4 Роджер Федерер Швейцария 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7 2021 Аслан Карацев Q Новак Джокович Сербия 3:6, 4:6, 2:6 2021 Даниил Медведев 4 Стефанос Циципас Греция 6:4, 6:2, 7:5 2022 Даниил Медведев 2 Стефанос Циципас Греция 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 2023 Карен Хачанов 18 Стефанос Циципас Греция ?



Для Хачанова предстоящий полуфинал станет вторым в карьере. В предыдущий раз в четверку лучших он пробился осенью прошлого года в Нью-Йорке. По числу попаданий в 1/2 финала Карен сравнялся с Михаилом Южным. Чаще в полуфиналах играли Николай Давыденко, Даниил Медведев, Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Все российские полуфиналисты турниров «Большого шлема»