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«Большой шлем»

Сегодня, 16:17

Хачанов сравнялся с Южным по числу полуфиналов на турнирах «Большого шлема»

Кирилл Бурдаков
Статистик
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Карен Хачанов обыграл Себастьяна Корду и в впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. За выход в финал россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в 2021 и 2022 годах уступал на этой же стадии другому российскому игроку — Даниилу Медведеву.

Помимо Медведева в четверку лучших в Мельбурне пробивались Марат Сафин (трижды), Евгений Кафельников (дважды) и Аслан Карацев.

Россияне в полуфиналах Australian Open

Год

Игрок

Посев

Соперник

Счет

1999

Евгений Кафельников

10

Томми Хаас Германия

6:3, 6:4, 7:5

2000

Евгений Кафельников

2

Магнус Норман Швеция

6:1, 6:2, 6:4

2002

Марат Сафин

9

Томми Хаас Германия

6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:2

2004

Марат Сафин

-

Андре Агасси США

7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 1:6, 6:3

2005

Марат Сафин

4

Роджер Федерер Швейцария

5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7

2021

Аслан Карацев

Q

Новак Джокович Сербия

3:6, 4:6, 2:6

2021

Даниил Медведев

4

Стефанос Циципас Греция

6:4, 6:2, 7:5

2022

Даниил Медведев

2

Стефанос Циципас Греция

7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1

2023

Карен Хачанов

18

Стефанос Циципас Греция

?


Для Хачанова предстоящий полуфинал станет вторым в карьере. В предыдущий раз в четверку лучших он пробился осенью прошлого года в Нью-Йорке. По числу попаданий в 1/2 финала Карен сравнялся с Михаилом Южным. Чаще в полуфиналах играли Николай Давыденко, Даниил Медведев, Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Все российские полуфиналисты турниров «Большого шлема»

Игрок

Австралия

Франция

Великобритания

США

Итого

Марат Сафин

3

1

1

2

7

Евгений Кафельников

2

2

0

2

6

Даниил Медведев

2

0

0

3

5

Николай Давыденко

0

2

0

2

4

Михаил Южный

0

0

0

2

2

Карен Хачанов

1

0

0

1

2

Александр Волков

0

0

0

1

1

Аслан Карацев

1

0

0

0

1
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Михаил Южный
Стефанос Циципас
0
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