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«Большой шлем»

Сегодня, 20:44

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона — 3:6, 3:6, 3:6. Игра длилась 1 час 52 минуты.

20-летний испанец второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». Он чемпион US Open 2022 года.

Алькарас в финале турнира сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Янника Синнера (6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:3, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/2/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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