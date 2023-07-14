Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Сегодня, 20:44
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона — 3:6, 3:6, 3:6. Игра длилась 1 час 52 минуты.
20-летний испанец второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». Он чемпион US Open 2022 года.
Алькарас в финале турнира сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Янника Синнера (6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:3, 6:3