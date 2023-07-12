Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:42

Российский теннисист Сафиуллин рассказал о своих планах на сезон после Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о планах на сезон после четвертьфинала Уимблдона-2023.

За время турнира он поднялся в мировом рейтинге на 49 позиций, предварительно заняв 43-ю строчку.

«Мы только что говорили об этом с тренером. На следующей неделе — дедлайн подачи заявок на «Мастерс» в Цинциннати, а в рейтинге я буду примерно на 42-43-м месте. Мне нужно попасть на «Мастерсы» и многие другие турниры в этом и в следующем году. Для меня это отличная возможность сыграть в основной сетке, не проходя квалификацию на многих турнирах, показать свой лучший теннис — так, как получилось здесь.

Если бы я не зашел здесь так далеко, то, вероятно, играл бы на челленджерах: это 125 очков, тоже хорошо. Но на «Мастерсе» один раунд дает 45 очков. Чтобы набрать столько на челленджерах, нужно пройти минимум два круга», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции.

Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала Уимблдона. Для 25-летнего россиянин это был первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема».

 
Роман Сафиуллин. Сафиуллин достойно проиграл Синнеру. Роман — будущая звезда?

 

Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Вондроушова: «Выйти в полуфинал Уимблдона — безумие. Теперь я люблю траву»
Сафиуллин — о поражении в четвертьфинале Уимблдона: «Я потерял концентрацию, и тогда Синнер выложился на все 100»
Рублев назвал главную причину поражения от Джоковича в 1/4 финала Уимблдона
Селиваненко: «Уверен, что это не последняя встреча Рублева и Джоковича на поздних стадиях «Шлемов»
Российский теннисист Рублев ощущал большую поддержку на Уимблдоне
Теннисист Рублев не чувствует вины за то, что он из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафиуллин — о поражении в четвертьфинале Уимблдона: «Я потерял концентрацию, и тогда Синнер выложился на все 100»

Вондроушова: «Выйти в полуфинал Уимблдона — безумие. Теперь я люблю траву»