Российский теннисист Сафиуллин рассказал о своих планах на сезон после Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о планах на сезон после четвертьфинала Уимблдона-2023.

За время турнира он поднялся в мировом рейтинге на 49 позиций, предварительно заняв 43-ю строчку.

«Мы только что говорили об этом с тренером. На следующей неделе — дедлайн подачи заявок на «Мастерс» в Цинциннати, а в рейтинге я буду примерно на 42-43-м месте. Мне нужно попасть на «Мастерсы» и многие другие турниры в этом и в следующем году. Для меня это отличная возможность сыграть в основной сетке, не проходя квалификацию на многих турнирах, показать свой лучший теннис — так, как получилось здесь.

Если бы я не зашел здесь так далеко, то, вероятно, играл бы на челленджерах: это 125 очков, тоже хорошо. Но на «Мастерсе» один раунд дает 45 очков. Чтобы набрать столько на челленджерах, нужно пройти минимум два круга», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции.

Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала Уимблдона. Для 25-летнего россиянин это был первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема».