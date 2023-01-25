Рублев — Джокович: смотреть прямую трансляцию 1/4 финала Australian Open

25 января, в среду, россиянин Андрей Рублев сыграет с Новаком Джоковичем (Сербия) в матче 1/4 финала Australian Open. Игра состоится на центральном корте «Рода Лейвера» в Мельбурне (Австралия) и начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

Россиянин на стадии 1/8 финала обыграл представителя Дании Хольгера Руне (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9)), а сербский теннисист победил австралийца Алекса Де Минаура (6:2, 6:1, 6:2).

Счет личных встреч Рублева и Джоковича — 2:1 в пользу серба.

В прямом эфире матч покажут на платформах канала Eurosport. Также следить за ходом игры можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

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