Рублев — Джокович: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию 1/4 финала Australian Open

В среду, 25 января, российский теннисист Андрей Рублев сыграет против серба Новака Джоковича в матче 1/4 финала Australian Open-2023. Встреча пройдет на центральном корте «Рода Лейвера» в Мельбурне (Австралия).

Начало матча — не ранее 11.30 по московскому времени.

В 1/8 финала Рублев победил датчанина Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), Джокович обыграл австралийца Алекса Де Минаура — 6:2, 6:1, 6:2.

Счет личных встреч Рублева и Джоковича — 2:1 в пользу сербского теннисиста.

В прямом эфире посмотреть матч можно на платформах канала Eurosport.

Онлайн-трансляция встречи пройдет на сайте «СЭ».

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