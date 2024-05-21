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Сегодня, 17:07

Рублев — о настрое на «Ролан Гаррос»: «Я просто продолжаю работать и совершенствоваться»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем настрое перед Открытым чемпионатом Франции-2024.

Старт основного турнира «Ролан Гаррос» запланирован на 26 мая. Соревнования среди мужчин продлятся до 9 июня.

«Я просто продолжаю работать, продолжаю совершенствоваться, потому что сезон длинный, и у нас есть много возможностей для того, чтобы в один прекрасный момент проявить себя. Как только у меня появится шанс, мне нужно будет сразу им воспользоваться, потому что это может изменить всю карьеру», — приводит Reuters слова Рублева.

В текущем сезоне Рублев выиграл два турнира. В январе он стал победителем соревнования в Гонконге, а в мае — завоевал трофей в Мадриде. Всего на счету 26-летнего россиянина за карьеру 20 побед в турнирах уровня ATP (из них 16 — в одиночном разряде).

Источник: https://www.reuters.com/sports/tennis/best-rest-zverev-rublev-among-dark-horses-french-open-2024-05-21/
Теннис
Андрей Рублев
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