Восьмая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет с французским теннисистом Гаэлем Монфисом в матче 1/32 финала турнира US Open в четверг, 31 августа. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Рублев — Монфис. Бесплатная видеотрансляция матча будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

В первом круге Открытого чемпионата США 25-летний Рублев победил француза Артура Казо (6:4, 7:6, 6:1), а 36-летний Монфис оказался сильнее японца Таро Дэниела (4:6, 6:4, 6:2, 7:6).

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр и сетки турнира доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи Рублева, Медведева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 31 августа