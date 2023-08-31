Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:00

Рублев — Монфис: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча US Open Рублев — Монфис начнется в 21.30 мск 31 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Восьмая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет с французским теннисистом Гаэлем Монфисом в матче 1/32 финала турнира US Open в четверг, 31 августа. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Рублев — Монфис. Бесплатная видеотрансляция матча будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

В первом круге Открытого чемпионата США 25-летний Рублев победил француза Артура Казо (6:4, 7:6, 6:1), а 36-летний Монфис оказался сильнее японца Таро Дэниела (4:6, 6:4, 6:2, 7:6).

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр и сетки турнира доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи Рублева, Медведева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 31 августа

Андрей Рублев, Даниил Медведев, Дарья Касаткина. Матчи Медведева, Рублева, Касаткиной и другие: онлайн-трансляция второго круга US Open

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Гаэль Монфис
1
0
Читайте также
Александра Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24
Горбачева — о своей пропаже: «Мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
Прихожанин украл из храма частицы мощей Святого Николая в Мурманской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Медведева, Рублева, Касаткиной и другие: онлайн-трансляция второго круга US Open
Элина Свитолина — Анастасия Павлюченкова: прямая трансляция матча US Open (видео)
Синнер обыграл Сонего во втором круге US Open
Матчи Рублева, Медведева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 31 августа
Людмила Самсонова — Тамара Корпач: прямая трансляция матча US Open (видео)
Александрова — Цуренко: прямая трансляция матча US Open (видео)
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Людмила Самсонова — Тамара Корпач: прямая трансляция матча US Open (видео)

Матчи Рублева, Медведева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 31 августа