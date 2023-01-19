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«Большой шлем»

Сегодня, 08:26

Рублев назвал Эванса одним из самых сильных игроков Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, как сильно он хочет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Я смеюсь, потому что не знаю, сколько раз меня об этом спрашивали. Может, уже несколько тысяч? По-моему, Эванс один из самых умных игроков в туре. В последнем матче он обыграл меня в двух сетах, так что просто точно не будет», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Рублев встретится с Даниэлем Эвансом из Великобритании 20 января в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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