Рублев не сдержал слез в четвертьфинале US Open

В среду, 7 сентября, российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале турнира US Open.

Во время паузы в третьем сете россиянин не смог сдержать эмоций. Когда он сидел на скамейке на его глазах проступили слезы, поэтому он закрыл лицо полотенцем.

Big Foe really made Rublev cry at the US Open ?? #USOpen



Tiafoe is going to win in straight sets! pic.twitter.com/pOzEczMkJO — Cappin' Dad (@SlickRicksPickz) September 7, 2022

В своей карьере Рублев ни разу не выходил в полуфинал турниров «Большого шлема». 11-я ракетка мира проиграл все 6 четвертьфинальных матча.