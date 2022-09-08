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«Большой шлем»

8 сентября, 06:01

Рублев не сдержал слез в четвертьфинале US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

В среду, 7 сентября, российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале турнира US Open.

Во время паузы в третьем сете россиянин не смог сдержать эмоций. Когда он сидел на скамейке на его глазах проступили слезы, поэтому он закрыл лицо полотенцем.

В своей карьере Рублев ни разу не выходил в полуфинал турниров «Большого шлема». 11-я ракетка мира проиграл все 6 четвертьфинальных матча.

Андрей Рублев. Рублев не справился с подачей Тиафо и остался без полуфинала US Open

Теннис
US Open
Андрей Рублев
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