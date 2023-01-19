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«Большой шлем»

Сегодня, 11:24

Рублев о зрителях с флагами Украины: «все в порядке, просто они говорили мне плохие слова»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии в матче между Андреем Рублевым и фином Эмилем Руусувуори судья спросил россиянина про зрителей с украинскими флагами, находившихся на трибунах рядом с кортом.

«Все в порядке, просто они говорят мне плохие слова», — ответил судье Рублев.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу россиянина. По личным встречам счет теперь 2:0.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летний россиянин сыграет с Дэниэлем Эвансом (Великобритания).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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