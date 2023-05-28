Рублев обыграл Джере в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Ласло Дьере из Сербии в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа и 30 минут.

Рублев сделал 7 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету серба 8 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Артур Казо (Франция, WC) — Корантен Муте (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Ласло Джере (Сербия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4