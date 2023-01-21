Рублев обыграл Эванса в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в третьем круге турнира Australian Open. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. 25-летний россиянин сделал 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. У 32-летнего британца 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Уго Умбер — Хольгер Руне.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 25) — 6:4, 6:2, 6:3